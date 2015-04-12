مدير أمن جنوب سيناء يعلن فوز 32 و2 احتياطى بقرعة الحج

أعلن اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، نتيجة قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية لهذا العام، فى حضور اللواء جمال الريس السكرتير العام للمحافظة، حيث كان نصيب محافظة جنوب سيناء من التأشيرات 32 تأشيرة، منهم4 تأشيرات لكبار السن خارج القرعة والتى كانت من نصيب محمد مرضى صالح،عيد محمد مرضي، أحمد محمد أحمد حميد،السيد أحمد محمد.

وتقدم لقرعة الحج هذا العام، من المحافظة 800 متقدم موزعة طبقا للمدن، ومن مدينة رأس سدر فاز 3 هم سليمام سليمان زايد، عادل منصور أحمد،غانم فرحان سمير، من اجمالى 82 متقدم، وتقدم من مدينة أبورديس 74 فاز منهم ربيعه سميرى عطيش محمد، خالد حسن محمد حسن، أما مدينة طور سيناء تقدم منها 431 فاز منهم 14 فائز هم حمدينة محمد صالح، مصطفى أحمد محمد، نجوى عبد المقصود، طلعت الهلالي، خضرة الشرقاوي، عماد جمعه حامد، أحمد محمد محمد السيد، ناديه السيد حمدان، محمد السيد رضوان، وفاء زكريا إبراهيم عبد الحميد الطباخ، أحمد همام، فاطمة عبد المقصود، رضا صادق سليمان.

أما مدينة شرم الشيخ تقدم منها 164 فاز منهم 5 فائزين هم حمدى عبد الجواد، محمد أحمد أحمد، إبراهيم رزقـ، فهمى عبد المنعم عبد الحكيم،ربيعه خضر سبيل، وتقدم من دهب 65 فاز منهم 2 هم ساميه إسماعيل محمد دسوقي، إسماعيل محمد يوسف.

وتقدم من نويبع 73 متقدم فاز منهم 2 هم يوسف حمدان حسن فرج، صباح عايد جبلى عايد

>وتم اختيار 2 احتياطى عن طريق القرعه هم هناء محمد أحمد مصطفي، وافية سالم عطوة سالم.