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محافظ أسوان يتفقد مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية

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محافظ أسوان يتفقد مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية محافظ أسوان يتفقد مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية
تفقد، اليوم الأحد، محافظ أسوان مصطفى يسرى، مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية، حيث وجه المحافظ بإجراء حصر شامل لكل المقاعد المدرسية المتهالكة بمختلف المدارس، من أجل الاستفادة من الخامات لإعادة تدويرها بدلاً من تكدسها داخل المخازن وفوق أسطح المدارس.

كما وجه أيضا باستثمار حصص التدريب العملى فى مشاركة الطلاب بهذا المشروع، الذى يساهم فى توفير الاعتمادات المالية الموجهة لشراء المقاعد المدرسية والأثاثات، كما يعمل أيضا على زيادة الجرعة التدريبية للطلاب فى أكثر من تخصص.

وقالت نادية حمدنا الله، مدير التعليم الفنى بأسوان، إن مشروع إعادة تدوير المخلفات والرواسب الخشبية والحديدية لتصنيع مقاعد جديدة سيساهم فى تصنيع 7200 تختة مدرسية مناسبة لجميع الأعمار والمراحل التعليمية، ما يساهم فى سد العجز فى المقاعد المدرسية، والذى يصل إلى 40% على مستوى مدارس التعليم الفنى، مؤكدة أن مشروع تدوير المقاعد المدرسية سيتم تنفيذه فى حوالى 32 مدرسة تعليم فنى ثانوى بمختلف الإدارات التعليمية.

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