جولة ميدانية لمحافظ الدقهلية بالمنصورة لمتابعة الأسواق والحالة المرورية

قام حسام الدين إمام محافظ الدقهلية يرافقه مسئولو الصحة والمرور والمرافق ورؤساء أحياء غرب وشرق المنصورة بجولة ميدانية مفاجئة بالشوارع والميادين والمرور على المحلات التجارية ومحلات الأغذية بمدينة المنصورة للاطمئنان على الحالة المرورية وأحوال النظافة وإزالة الإشغالات بجميع الشوارع والميادين، وقد شملت الجولة منطقة ميت حدر والسكة الجديدة.

وتفقد المحافظ المحلات التجارية ومحلات بيع الأغذية والأسماك، حيث اطمأن على المعروضات من السلع الغذائية والأسماك وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومدى التزام المحلات بممارسة أنشطتها والتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ووجه المحافظ بسرعة إزالة كافة الإشغالات بجميع الشوارع وأمام المحلات التجارية لتسيير الحركة المرورية للمشاه على الأرصفة المخصصة لهم.

كما وجه المحافظ بضرورة تنفيذ القرار الصادر بشأن تركيب كاميرات مراقبة أعلى المحلات لمتابعة الحالية الأمنية بجميع الشوارع لسرعة التعامل مع أى أمور طارئة، كما وجه المحافظ بإيقاف أعمال البناء فى أحد المنازل لحين تأمين محيط الأعمال الجارية بالمنزل المشار إليه حرصا على سلامة المواطنين والمشاه بالمنطقة كما أكد على إزالة كافة الإعلانات المخالفة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالنظافة والتجميل والتشجير وقد استمع المحافظ خلال الجولة لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين ووجه لسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم.