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الخوخ يحميك من الإمساك لكن احذر الإفراط يسبب الإسهال والمغص

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الخوخ يحميك من الإمساك لكن احذر الإفراط يسبب الإسهال والمغص الخوخ يحميك من الإمساك لكن احذر الإفراط يسبب الإسهال والمغص
الخوخ أحد أهم الفاكهة الصيفية التى تحتوى على كمية وافرة من الفيتامينات والألياف، وتوضح الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، أن الخوخ أحد أهم الفاكهة المليئة بالبوتاسيوم ونسبة كبيرة من الألياف، ولذا تعد من الفاكهة التى تقضى بشكل كبير على الإمساك المزمن.

فوائد الخوخ


>وتضيف نيفين قائلة: الخوخ يساعد على الهضم المثالى للأمعاء، ويجنبها الإصابة بعسر الهضم أو تيبس البراز والإمساك، فهو مسهل طبيعى لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد على الهضم الجيد للطعام.

أضرار الإسراف فى تناول الخوخ


>ولكن تحذر أخصائية الباطنة من الإسراف فى تناول الخوخ، لأنها ثمرة غنية بالألياف والتى تعد معدلاتها العالية سبب فى الإصابة الإسهال المزمن، وبعض اضطرابات فى الإخراج، فقد تسبب الكميات الكبيرة من الخوخ فى الإصابة بالمغص وبعض آلام البطن.

وتؤكد نيفين على مدى أهمية تناول الخوخ الذى يحتوى على أنواع متعددة من الفيتامينات، كفيتامين b وفيتامين c، مما يمد الجسم بما يحتاج، على ألا تزيد الحصة اليومية للفرد عن الـ5 حبات من الخوخ، لافتة إلى ضرورة تجنب مرضى الإسهال المزمن تناوله حتى التعافى.
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مصر 365