احتفال الطوائف المسيحية فى المدن الفلسطينية بعيد القيامة ببيت لحم

احتفلت الطوائف المسيحية التى تسير حسب التقويم الشرقى اليوم الأحد، فى المدن الرئيسية الثلاث بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، بعيد الفصح المجيد أو عيد القيامة، وبهذه المناسبة أقيمت الصلوات فى كنائس المدن الثلاث بمشاركة أبناء الطوائف المسيحية.

وشهدت مدينة بيت لحم أمس الاحتفال المركزى بسبت النور إيذانا بالاحتفال بعيد الفصح المجيد اليوم، كما أقيمت احتفالات فى مدينتى بيت ساحور وبيت جالا.

وجرىالاحتفال الرسمى بمناسبة سبت النور على بلاط كنيسة المهد، شهده محافظ بيت لحم جبرين البكري، ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، ومدير عام شرطة بيت لحم العقيد الحقوقى علاء الشلبي، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك، والوكيل البطرياركى للروم الأرثوذكس والكهنة والأساقفة المطران ثيوفلتوكس، وممثلى المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية، وقادة الأجهزة الأمنية وحشد كبير من المحتفلين، إضافة إلى رجال دين مسيحيين.