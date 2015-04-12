نائب بحزب الله: لا نقبل برئيس للبنان غير معاد لإسرائيل

قال النائب اللبنانى حسين الموسوى رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" التابع لحزب الله إن "حزب الله لا يقبل برئيس جمهورية غير معاد لإسرائيل".

وقال الموسوى فى كلمة له إننا نريده رئيسا لكل اللبنانيين، يعرف من أين يأتى الخطر الصهيونى حيال المسيحى والمسلم، وأضاف: "نحن مع أى مارونى يقول أن إسرائيل عدوة، وهذا مطلبنا، الجنرال ميشال عون مسيحى مارونى مشرقي، قاتل السوريين، ونحن بجانبه، ومن يوافق عليه عون نحن نوافق عليه".

على صعيد الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ، قال: "عندما بدأنا بالحوار كانت النار مشتعلة والأوضاع صعبة، وكلما اشتدت الوطأة كلما كان المفروض ان نلجأ للحوار أكثر، والحوار لا يلغى الخلاف، وإذا اتخذ أحد مواقف ما فهذا لا يعنى إلغاء الحوار.

وأضاف من جهتنا نحن حريصون على الحوار لتخفيف الإحتقان، المهم إذا لم نستطع أن نربح هو أن لا نخسر، أيدينا ممدودة، من جانبه، الشيخ محمد يزبك أحد قيادات حزب الله ووكيل عام مرشد الثورة الإيرانية على الخامنئى فى لبنان خلال تأبين لأحد قتلى حزب الله فى سوريا إن "نريد انتخاب رئيس للبنان ولكل اللبنانيين، رئيسا يتحمل مسؤولياته الوطنية، لا يكون شماعة لأى جهة أو دولة كانت، ولا أن يكون ألعوبة لتنفيذ مخططات الآخرين، وهناك شخصية قادرة ان تنهض بهذا البلد، ولكن من يصغى إلى الخارج لا يريد انتخاب هذا الرئيس".

ودعا يزبك العالم إلى "حل سياسى فى اليمن وسوريا وسواها من أجل أن يتوقف نهر الدم فى هذه الأمة، لأن المستفيد من القتل والخراب هى إسرائيل".