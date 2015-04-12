إيطاليا تنتشل 700 مهاجر عن طريق الرحلات غير الشرعية من ليبيا

قال خفر السواحل، الأحد، إن سفن إيطالية انتشلت ما يصل إلى 700 مهاجر في سبعة زوارق مطاطية وإن العمليات جارية في توقيت أدى فيه سكون المياه إلى الإقبال على تسيير رحلات غير شرعية من ليبيا إلى الساحل الإيطالي.

وأوضح متحدث باسم خفر السواحل أن البحرية ومراكب خفر السواحل وسفينة تجارية أنقذت المهاجرين من الزوارق المكتظة بالركاب.

وأضاف أن زوارق أخرى رصدت اليوم وأن عمليات الإنقاذ مستمرة، وقال مسؤول في ميناء إنه جرى إنقاذ نحو ألف مهاجر، الجمعة، ووصل أكثر من 500 إلى ميناء إمبيدوكلي في صقلية اليوم. وأضاف أن معظم أولئك المهاجرين كانوا من إريتريا والصومال.

وكانت هناك عشرات النساء أحضرن معهن عدة أطفال. وكان كثير من المهاجرين حفاة، بحسب رويترز، ومن المتوقع وصول 600 مهاجر إلى ميناء بيجيوكالابريا في وقت لاحق اليوم.

وتنطلق زوارق متهالكة في رحلة خطرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محملة بالمهاجرين أملا في الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.