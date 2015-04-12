لو عندك إمساك العب رياضة واديها مية وخس وجرجير وخيار

الإمساك

أسباب حدوث الإمساك

علاج الإمساك

الإمساك هو عدم قدرة الأشخاص على قضاء حاجتهم بسهولة ويسر، نتيجة الإصابة ببعض الأمراض منها القولون العصبى أو بسب التغذية غير الصحية.>تقول الدكتورة إيناس طلبة، أخصائية أمراض الباطنة، إن الإمساك هو عدم القدرة على التبرز لفترة طويلة أو وجود صعوبة أثناء التبرز نتيجة صلابة البراز.>وأضافت د.إيناس: إصابة الأشخاص بالإمساك وتكراره عادة يرجع لبعض الأسباب التالية:>1) عدم تناول الأغذية التى تحتوى على الألياف الغذائية مثل الخضراوات والفاكهة.>2) عدم ممارسة التمارين نظرا لأن حركة الجسم تساهم على زيادة حركة الأمعاء.>3) نقص كمية الطعام تساهم فى حدوث الإمساك بسبب قلة حركة الأمعاء، وذلك ما نلاحظه عند الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص وزنهم.>4) نقص شرب المياه والذى يعمل على تليين البراز.>5) الإصابة بالقولون العصبى أحد العوامل المسببة للإمساك.>6) التقدم فى السن يساهم فى حدوث الإمساك نظرا لقلة لحركة بسب عامل السن.>7) سرطان الشرج والقولون والمستقيم.>8) الإصابة بالشرخ الشرجى.>9) الحمل عادة يصاحبه حدوث إمساك.>10) تناول بعض الأدوية مثل أدوية الحديد.>11) التعود على استخدام الملينات لفترات طويلة.>وأضافت د.إيناس "فى حالة تكرار حدوث الإمساك يجب الذهاب على الفور للطبيب المختص لإجراء فحص إكلينيكى لمعرفة السبب المؤدى لحدوثه، والذى يتوقف على حسب العمر والأمراض الذى يعانى والحالة الصحية".

وتتابع د. إيناس: هناك بعض الإرشادات الضرورية التى يجب على الأشخاص المصابين بالإمساك اتباعها.

>1) ممارسة الرياضة اليومية.

>2) الاهتمام بتناول الغذاء الصحى الذى يحتوى على الألياف الغذائية مثل الخس والجرجيروالخيار.

>3) الاهتمام بشرب المياه بكميات كبير من 2 إلى 3 لترات يوميا.