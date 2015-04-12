للفتيات..آلام الظهر والأمعاء مؤشر للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

مرض بطانة الرحم المهاجرة أحد الأمراض الذى تصاب بها المرأة، والتى تسبب فى تعرضها للشعور بآلام شديد خاصة فترة فترة الطمث.

مرض بطانة الرحم المهاجرة

>وقال الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن مرض بطانة الرحم المهاجرة هو عبارة عن وجود بطانة الرحم بأماكن غير مكانها الطبيعى مثل قناتى فالوب والغشاء البرتونى والمثانة والأمعاء.

أسباب الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة

أعراض إصابة الفتيات بمرض بطانة الرحم المهاجرة

تشخيص مرض بطانة الرحم المهاجرة

>ويستكمل د.عمرو قائلا "أكثر نظرية تفسر أسباب حدوث بطانة الرحم المهاجرة، خاصة بالفتيات، هى استقرار دم الطمث بقناتى فالوب، ومنها ينتشر إلى المبيضين والغشاء البريتونى.>وأضاف د.عمرو: هناك أعراض ومؤشرات تصاحب إصابة الفتيات بمرض بطانة الرحم المهاجرة وأهمها:>1) حدوث آلام شديدة قبل توقيت نزول الدورة الشهرية، ويتضاعف أثناء حدوثها وينتهى تدريجيا عند انتهائها.>2) الشعور بآلام بمنطقة الحوض مستمر طوال الوقت.>3) وجود آلام أثناء التبول نتيجة وجود البطانة الرحم فى المثانة.>4) الإحساس ببعض الألم بالأمعاء نتيجة وجود بطانة الرحم بالأمعاء.>5) الألم المزمن بمنطقة الظهر.>ويتابع د.عمرو قائلا "أفضل طرق تشخيص مرض بطانة الرحم المهاجرة من خلال إجراء منظار البطن، لكى نستطيع الكشف على نقط بطانة الرحم المهاجرة، والتى تظهر فى صورة بقع حمراء أو زرقاء أو بنية على قناتى فالوب أو المبيضين".

وأضاف د.عمرو "فى حالة وجود بطانة الرحم المهاجرة على المبيضين تكون فى صورة أكياس على المبيض لونها بنى، والذى يطلق عليه أكياس شوكولاتة، ويتم تشخيصها من خلال إجراء سونار يساعد فقط على تشخيص أكياس الشوكولاتة enbmetrioma.