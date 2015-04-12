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بالصور.. فوز 103 من 1847 متقدمًا بقرعة حج الداخلية فى مطروح

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أجريت قرعة الحج لمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بقاعة مركز الإعلام بمدينة مرسى مطروح فى حضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والمتقدمين وأسرهم، وأسفرت القرعة عن فوز 103 من بين 1847 متقدمًا.

أجريت القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلى، وباستخدام شاشات عرض كبيرة، تأكيدًا للحيادية والشفافية، طبقًا لتوجيهات وزير الداخلية، وكان تقدم لقرعة الحج 1847 مواطنًا من 8 أقسام فاز منهم 103 حاجًا بينهم 10 كبار سن و5 احتياطى بواقع 48 من مرسى مطروح و12 من الحمام و12 من سيوة و10 من الضبعة و3 من العلمين و3 من النجيلة و3 من برانى و2 من السلوم.

وتقدم محافظ مطروح ومدير الأمن بالتهنئة للفائزين وطالبهم بالدعاء لمصر فى تأدية الشعائر بالأراضى المقدسة بأن يرفع الله عنها البلاء، وأن يكف الأشرار، وأن يعم الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح المحافظ أن وفدًا من الضباط سيرافق الحجاج منذ مغادرتهم وحتى العودة لتسهيل وتوفير الأماكن وتسهيل المناسك بالمناطق المقدسة.

إجراء قرعة الحج بمطروح بحضور المتقدمين -اليوم السابع -4 -2015
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إجراء قرعة الحج بمطروح بحضور المتقدمين

جانب من اجتماع إجراء قرعة الحج بمطروح -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من اجتماع إجراء قرعة الحج بمطروح

مدير الأمن وعلى يساره المحافظ ومدير البحث الجنائى -اليوم السابع -4 -2015
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مدير الأمن وعلى يساره المحافظ ومدير البحث الجنائى

فوز 103 بقرعة الحج من أهالى محافظة مطروح -اليوم السابع -4 -2015
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فوز 103 بقرعة الحج من أهالى محافظة مطروح


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مصر 365

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