مغلى "السواك" لفم خالٍ من البكتيريا والأمراض

يجهل البعض فوائد مغلى السواك، أو حتى إمكانية استخدامه فى شكل سائل، فالسواك أحد أهم أدوات النظافة والتخلص من البكتيريا والفطريات من الفم والأسنان، والضروس واللسان، كما أنه وسيلة طبيعية لتنظيف الفم وغير مكلفة.

والسواك كما يوضح الدكتور أسامة حامد أخصائى طب الفم والأسنان، مفيد للتخلص من الطبقة الخارجية التى تتكون باستمرار وبانتظام على الأسنان والضروس، ويخلص من الضار منها، وهو بجانب غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون، وسيلة هامة للتنظيف العميق للفم.

فوائد مغلى السواك وطريقة استخدامه

>وأوضح أسامة أن غلى السواك فى مياه نقية لفترة كافية لا تقل عن العشر دقائق، وترك المغلى حتى يبرد، له استخدام يومى هام ومفيد للوقاية من أمراض الفم واللثة، ويمكن المضمضة أو الغرغرة ببعض منه يوميا صباحا أو مساء.

ويعدد أخصائى الفم فوائد مغلى السواك، مؤكدا على أنه يساعد على الوقاية من التهابات اللثة المتكررة، مع الوقاية من أعراض نزيف اللثة، كما يقضى على رائحة الفم غير المحببة، ويساعد فى الحصول على نفس منعش، كما يقى من تسوس الأسنان، والتهابات الشفاه، والتهابات اللسان المتكررة، وينقى الفم والشفاه والأسنان والضروس من الكائنات الضارة التى تسبب التسوس والتهاب اللثة والشفاه.