9 نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

نبذة عن شم النسيم

>أعياد شم النسيم أو عيد الفسيخ والرنجة، هى عادة مصرية قديمة عرفها الفراعنة واستخدموها لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخلة، وقد يعانى الكثيرون بعد تناول الفسيخ والرنجة من بعض الأعراض كالشعور بالكسل والانتفاخ، وقد تتزايد هذه الأعراض إذا لم تكن هذه المنتجات صالحة ومعدة بطريقة صحيحة، حتى قد تصل إلى التسمم والوفاة. نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

>ويقدم الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتقليل من أضرار الفسيخ والرنجة، ومنها:

>1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء.

>2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.

>3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

>4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول.

>5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

>6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.

>7- تناول كمية كبيرة من الماء.

>8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

>9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

شبكةعيونالإخبارية

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