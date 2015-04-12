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بالصور.. القوى السياسية بالغربية تهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة

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قدم العديد من القوى السياسية والأحزاب بالغربية التهانى لنيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وزار المستشار عبد المنعم السحيمى، أمين حزب حماة الوطن بالغربية، كنيسة مارى جرجس بطنطا، وقدم التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه أحمد عبد المنعم الأمين المساعد للحزب بالغربية، والمهندس إبراهيم سويلم أمين شئون العضوية.

كما قدم التهانى وفد من حزب "الوفد"، تقدمه محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد، وعماد توماس ومصطفى النويهى ونبيل مطاوع النواب السابقين للحزب مقدمين التهانى للأقباط.
>المحافظ ومدير الأمن ونائب المدير فى احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ ومدير الأمن ونائب المدير فى احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد

وشارك فى الاحتفالات وفد من حزب مستقبل وطن مثله المهندس على محمد عز ورجل الأعمال محمد عريبى، وحزب بلدى، وحزب الأحرار.

كما شارك عدد من النقابات المهنية والعمالية فى مقدمتهم جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية، ومجدى الحفناوى نقيب الأطباء والدكتور سمير محمد على والدكتور أحمد عثمان.
>الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء والدكتور أحمد عثمان والدكتور سمير محمد على يقدمون التهانى للأقباط -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء والدكتور أحمد عثمان والدكتور سمير محمد على يقدمون التهانى للأقباط

وكان السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، والقيادات التنفيذية، والدينية والشعبية، قد قدموا التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشاركوا فى القداس الذى أقيم بكنيسة مارى جرجس بطنطا مساء السبت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وترأسه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وقدَّم المحافظ للإخوة المسيحيين التهانى بهذه المناسبة.

وألقى الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها كلمة قدم فيها الشكر للحاضرين على تشريفهم للاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة، وأكد أن أبناء مصر هم نسيج واحد، لن يستطيع أحد أن يفرق بينه.

المستشار عبد المنعم السحيمى أمين حزب حماة الوطن فى ضيافة الأنبا بولا -اليوم السابع -4 -2015
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المستشار عبد المنعم السحيمى أمين حزب حماة الوطن فى ضيافة الأنبا بولا

أحمد عبد المنعم وإبراهيم سويلم يقدمون التهانى -اليوم السابع -4 -2015
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أحمد عبد المنعم وإبراهيم سويلم يقدمون التهانى

عماد توماس ونبيل مطاوع وآمال أبو اليزيد القيادات الوفدية يقدمون التهانى بصحبة اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق -اليوم السابع -4 -2015
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عماد توماس ونبيل مطاوع وآمال أبو اليزيد القيادات الوفدية يقدمون التهانى بصحبة اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق

جلال شلبى نقيب المحامين والرائد رامى الشيخ يقدمون التهانى -اليوم السابع -4 -2015
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جلال شلبى نقيب المحامين والرائد رامى الشيخ يقدمون التهانى


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