أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو.. باير ليفركوزن ينهي عقد لاعبه بعد اعتدائه على أحد أفراد الأمن

Google+ Print
فيديو.. باير ليفركوزن ينهي عقد لاعبه بعد اعتدائه على أحد أفراد الأمن فيديو.. باير ليفركوزن ينهي عقد لاعبه بعد اعتدائه على أحد أفراد الأمن

قرر نادي باير ليفركوزن الألماني إنهاء عقد لاعبه البوسني إمير سباهيتش بعد نطحه أحد أفراد الأمن في ملعب باي أرينا عقب مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دور الـ8 لكأس ألمانيا.

والتقطت عدسات الكاميرات المدافع الدولي وهو يعتدي بالرأس على أحد أفراد الأمن عقب خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام النادي البافاري يوم الأربعاء الماضي.

وزعم سباهيتش أنه قام بهذا التصرف بسبب محاولة رجل الأمن الاعتداء على شقيقه.

وقام النائب العام بفتح تحقيقا بشأن الواقعة ولكن قرر النادي الألماني إنهاء عقد اللاعب دون انتظار نتائج التحقيقات.

وجاء بيان النادي على النحو التالي"باير ليفركوزن سينهي العقد الحالي للاعب إمير سباهيتش عقب حادثة مباراة الكأس ضد بايرن ميونيخ".

وأعلن اللاعب البوسني تقبله لقرار ناديه واعتذر عما بدر منه.

شاهد الواقعة..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»