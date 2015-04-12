فيديو.. باير ليفركوزن ينهي عقد لاعبه بعد اعتدائه على أحد أفراد الأمن

قرر نادي باير ليفركوزن الألماني إنهاء عقد لاعبه البوسني إمير سباهيتش بعد نطحه أحد أفراد الأمن في ملعب باي أرينا عقب مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دور الـ8 لكأس ألمانيا.

والتقطت عدسات الكاميرات المدافع الدولي وهو يعتدي بالرأس على أحد أفراد الأمن عقب خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام النادي البافاري يوم الأربعاء الماضي.

وزعم سباهيتش أنه قام بهذا التصرف بسبب محاولة رجل الأمن الاعتداء على شقيقه.

وقام النائب العام بفتح تحقيقا بشأن الواقعة ولكن قرر النادي الألماني إنهاء عقد اللاعب دون انتظار نتائج التحقيقات.

وجاء بيان النادي على النحو التالي"باير ليفركوزن سينهي العقد الحالي للاعب إمير سباهيتش عقب حادثة مباراة الكأس ضد بايرن ميونيخ".

وأعلن اللاعب البوسني تقبله لقرار ناديه واعتذر عما بدر منه.

شاهد الواقعة..