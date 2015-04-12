مدرب فالنسيا يستبعد وجود مخطط لإبعاد فريقه عن دوري الأبطال

فالنسيا،(إفي): استبعد المدير الفني لفالنسيا نونو اسبيريتو سانتو وجود مخطط لكي لا يحتل فريقه مركزا يؤهله للاشتراك في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وقال المدرب اليوم في تصريحات صحفية "لا أعتقد أنه توجد تعليمات واضحة لكي لا يحقق فالنسيا أهدافه، أتمنى أن يسمحوا لنا بالوصول حيث نأمل"، في إشارة للتحكيم.

وأشار نونو إلى أنه لا يزال يشعر بالحزن لتعادل فريقه في المباراة الأخيرة مع أثلتيك بلباو بهدف لمثله الخميس الماضي، ولكنه في نفس الوقت يصب تركيزه على دربي مقاطعة فالنسيا أمام ليفانتي غدا الاثنين.

وصرح المدرب "لقد شعر اللاعبون بعد مباراة أثلتيك بالعجز والغضب، يجب علينا الآن فتح قناة لاستغلال هذه المشاعر لتحسين الأداء وتوجيهها للمنافسة".

وأضاف المدير الفني "في بطولة كبيرة مثل الليجا بفرقها ولاعبيها، لابد وأن يكون التحكيم على أعلى مستوى"، معربا عن أسفه لاحتساب الحكم هدف أريتز أدوريز خلال المباراة الأخيرة على الرغم من كونه تسلل على حد تعبيره.

وبخصوص مباراة الغد قال "أتمنى أن يتحلى الحكم بالهدوء لأننا لا نشكك في عمله، فليقدم أفضل ما لديه، نحن نسعى فقط لتحقيق ما نستحق داخل الملعب".

ويحتل فالنسيا المركز الرابع بـ62 نقطة وهو نفس رصيد اشبيلية الخامس وقبله أتلتيكو في المرتبة الثالثة بفارق أربع نقاط.