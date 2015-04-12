بالفيديو - لاتسيو ' الساحق ' يستغل تعثر روما ويقفز لوصافة الكالتشيو

روما، (إفي): خطف لاتسيو وصافة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق اليوم الأحد على ضيفه إمبولي بأربعة أهداف نظيفة، مستغلا سقوط روما في فخ التعادل بهدف لمثله على ملعب تورينو، فيما ارتقى نابولي للمركز الرابع بفضل فوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من المسابقة.

وعاد روما ليفقد نقطتين ثمينتين مجددا في مشواره بالـ"سيري آ"، حيث سقط في فخ التعادل للمرة السابعة في آخر عشر مباريات له، ليستغل لاتسيو تعثره ويحقق الانتصار الثامن له تواليا ليصعد إلى الوصافة، بجدول البطولة التي يتربع عليها يوفنتوس.

البداية مع لاتسيو الذي سحق إمبولي برباعية تناوب عليها الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه وزملائه ستيفانو ماوري وأنطونيو كاندريفا والبرازيلي فيليبي أندرسون (ق4 و31 و44 و53)، ولم يتأثر "النسور" بطرد دييجو نوفاريتي (ق58).

شاهد أهداف لاتسيو

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 58 نقطة في الوصافة، متقدما بنقطة واحدة على روما الذي فقد المركز الثاني وتراجع للثالث.

كان "الذئاب" قد تقدموا بهدف من ركلة جزاء لاليساندرو فلورينزي من ركلة جزاء (ق57) لكن التعادل جاء لتورينو عبر الأرجنتيني ماكسي لوبيز (ق64).

وحصل تورينو على النقطة 43 ليتقدم للمركز السابع.

شاهد هدفي روما وتورينو