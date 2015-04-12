النني يصنع هدفا في خماسية بازل بالدوري السويسري

شارك محمد النني لاعب الوسط المصري مع فريق بازل في فوز كبير بنتيجة 5-1 أمام زيوريخ بالجولة 27 من الدوري السويسري.

واشترك النني في الدقيقة 59 وقتما كانت النتيجة 3-1، وحافظ على تقدم فريقه، بل وصنع الهدف الرابع الذي سجله إيمبولو.

وسجل بريل إيمبولو هاتريك في الدقائق 45 و47 و78، بينما أحرز شكيلزين جاشي الهدف الأول في الدقيقة 24، قبل أن يُطرد في الدقيقة 44.

وأحرز بيرات ديميستي الخامس في الدقيقة 88.

وسجل هدف زيوريخ الوحيد فرانك إيتوردي في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة يواصل بازل تصدره للمسابقة المتبقي فيها تسع جولات برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن يانج بويز الوصيف.

وغاب أحمد حمودي جناح بازل عن قائمة المباراة.