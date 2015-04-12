المتحدث باسم عاصفة الحزم: لا نستبعد استخدام الحوثيين أسلحة محرمة دوليًا

أشاد العميد ركن أحمد العسيرى، المتحدث الرسمى باسم "عاصفة الحزم"، بموقف القبائل اليمنية الداعمة للشرعية، مؤكدا أن قوات التحالف تعمل على دعم اللجان الشعبية فى عدن.

وردا على سؤال حول استخدام الحوثيين أسلحة محرمة دوليًا، أوضح المتحدث باسم عاصفة الحزم، أنه لم يثبت أنه حصلت الميليشيات الحوثية على أسلحة محرمة دوليا، ولكن لا نستبعد حصولهم على تلك الأسلحة، مشيرا إلى أن الحوثيين يحاولون جر المعركة إلى حدود المملكة العربية السعودية، وتم الاشتباك بالأمس مع عناصر حوثية فى قطاع نجران، لاسيما أن الحوثيين يحاولون الحصول على أى انتصار إعلامى.

وأضاف العسيرى خلال الإيجاز الصحفى اليومى بالرياض، أنه وصلت ثلاث طائرات تابعة للصليب الأحمر تحمل مواد الإغاثة حتى الآن، موضحا أنه تم استهداف أكثر من موقع للوقود تستخدمها المليشيات الحوثية فى أعمالهم داخل الأراضى اليمنية، فضلا عن تكثيف العمليات على أكثر من موقع فى شمال الجمهورية اليمنية، حيث إنه تم استهداف اللواء 310 فى صنعاء، واللواء 22 فى تعز ومعسكرات فى مطرة.

وأوضح المتحدث باسم عاصفة الحزم، أن المليشيات الحوثية تستخدم الكهوف كمخازن للذخيرة داخل الأراضى اليمنية، وتعكف قوات التحالف على استهداف تلك الكهوف حتى لا تسيطر عليها تلك المليشيات المسلحة، بالإضافة إلى استهداف مواقع داخل مطار صعدة حاولت المليشيات الاستفادة منها.

وقال العميد ركن أحمد العسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربى "عاصفة الحزم"، إن الحكومة اليمنية طلبت من التحالف تنفيذ عمليات حظر بحرى، وبالتالى تغير طبيعة العمل من حصار بحرى كامل على الحدود إلى عملية حظر بحرى، حتى تتمكن قوات التحالف بتفتيش السفن المتجهة من وإلى الموانئ اليمنية.

وأضاف العسيرى، أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات الخاصة بالحظر البحرى، وفق ما ترتضيه القوانين المنظمة إلى هذه الأعمال، مؤكدا أنه لن يسمح لأى من كان أن يمد هذه العناصر الحوثية المتمردة بأى نوع من الإمداد، مطالبا من الجميع التقيد بالأنظمة المنظمة لأى نوع من العمليات التى سوف تطبقها قوات التحالف بناء على طلب الحكومة اليمنية، مضيفاً "ونطلب من الجميع الالتزام بهذا القانون منعا لأى تجاوزات".