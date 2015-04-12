متحدث عاصفة الحزم: هناك تفاعل كبير من قبائل اليمن مع الحملة

أكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم" العميد ركن طيار أحمد عسيرى استمرار العمليات على وتيرة جيدة، مشيرا الى وجود تفاعل كبير من قبائل اليمن فى شبوة وابين ولحج وقبائل يافع التى اعلنت ولائها للشرعية ودعمها للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وحكومته والتزامها بالدفاع عن المواطن اليمنى والشعب اليمنى منوها بانه جارى التواصل معهم من قبل الحكومة اليمنية حتى تكون لاعملائهم على الارض نتائج فعالة.

ونوه فى الايجاز الصحفى اليومى لليوم ال 18 لعملية عاصفة الحزم بان العمل الانسانى أصبح الان ان أكثر تنظيما وبشكل كبير داخل اليمن، مشيرا الى انه وصل حتى الأن 3 طائرات للصليب الاحمر وجارى التنسيق معهم لتسهيل اعمالهم خارج او داخل صنعاء.

وفيما يخص عمليات التحالف قال إن العمليات مستمرة بالتركيز على مواقع الالوية وتجمعات الميليشيات وتركز على التحركات التى اصبحت اقل، مشيرا الى انه جارى دعم اللجان الشعبية فى محيط مدينة عدن و فى المناطق الشمالية فى صعدة وحولها، لافتا إلى أن العمل يركز كثيرا على منع هذه الميلشيات من الاستفادة من الوحدات العسكرية والامداد والتموين.

وأشار إلى انه كانت هناك تحركات للميليشيات شمال اليمن قرب الحدود السعودية، حيث تم تكثيف العمل على اكثر من موقع وتم استهداف اللواء 310 فى صنعاء واللواء 22 فى تعز ومعسكرات فى مطرة وفى رازح فى صعدة كما تم استهداف اكثر من موقع يتم فيه حصر قوات ومعدات كذلك تم استهداف عدد كبير من الكهوف والتى يرجح ان يتواجد بها مراكز عمليات وتجمعات فى جنوب الحديدة.

كما تم استهداف بعض المواقع داخل مطار صعدة ، مشيرا إلى أن العمل جارى على استهداف المخازن وتجمعات الميليشيات الحوثية فى محيط عدن .