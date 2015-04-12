مقتل 36 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف

قتل 36 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى اليوم الأحد، بينهم ستة انتحاريين خلال محاولتهم استهداف تجمعات للقوات المشتركة فى منطقة الفتحة شمال شرق قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين، كما قتل 18 إرهابيا نتيجة قصف جوى لطيران التحالف الدولى وبنيران القوات الأمنية قرب قضاء حديثة بمحافظة الأنبار.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية "إن قوات "البيشمركة" وبإسناد جوى من طيران التحالف تمكنت من صد هجوم لمسلحى داعش على مواقعها فى ناحية الكوير جنوب شرق الموصل بمحافظة نينوي، وقتلت 12 من مسلحى التنظيم خلال الهجوم، مشيرة إلى أن المسلحين تمكنوا من الوصول إلى جسر الكوير وتصدت البيشمركة للهجوم، الذى قتل فيه ضابط كردى وأصيب ثلاثة جنود من البيشمركة".

وأشارت إلى أن (داعش) يحاول من خلال هجماته فى صلاح الدين والأنبار إثبات وجوده، لاسيما عقب الانتصارات فى تكريت وبدء عمليات عسكرية ضد التنظيم فى الأنبار.

وأضافت أن طيران التحالف الدولى قصف أربعة زوارق لداعش قرب ناحية البغدادى بعد محاولتهم التسلل إلى الناحية بعد ورود معلومات لهم بأن قوات الشرطة الاتحادية انسحبت من ناحية البغدادى والمجمع السكنى غرب مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار.

وأكد قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى أن القوات الأمنية مدعومة بقوات "الحشد الشعبي" استكملت تطهير مناطق مكيشيفة والزلاية وعيونات بالكامل وتعالت مع جيوب داعش بالمنطقة.. وقال "إن القوات تمكنت اليوم من قتل ثلاثة أمراء من داعش أحدهم سعودى الجنسية".