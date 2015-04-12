محامي المستريح يتهم المندوبين والمجني عليهم بتهديده لترك القضية

أكد محمود يوسف، محامى رجل الاعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، والمتهم بتوظيف أموال المواطنين دون الحصول على ترخيص المندوبين الذين كانوا يتعاملون مع موكله وعدد من الضحايا بتهديده لترك القضية وعدم الاستمرار فيها موضحا إنه سيقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة لحمايته .

وأوضح يوسف انه تلقى عدد من الاتصالات والتهديدات حتى لا يقدم كشوف المندوبين الذين تعاملوا مع موكله للنيابة بما يؤكد تعرض حياته للخطر .

وذكر يوسف انه تقدم صباح اليوم طلب إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية تحت إشراف النائب العام المستشار هشام بركات، لاتخاذ اللازم بشأن حماية رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، والمتهم بتوظيف أموال المواطنين دون الحصول على ترخيص، لتشديد الحراسة الأمنية عليه داخل محبسه، خوفا على حياته بعد تلقيه تهديدات بالقتل من جانب العديد من ضحاياه وآخرين مجهولين بعدما فشلوا فى استرداد أموالهم الذين قاموا بتسليمها له لتشغيلها والمساهمة معه فى المشروعات.

وأمر المستشار هشام بركات، النائب العام، صباح اليوم بإحالة أحمد مصطفى الشهير بـ”المستريح”، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة تلقى أموال بدون ترخيص .

> وكانت قد قررت نيابة الشئون المالية والتجارية حبس أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير «بالمستريح»، والمعروف إعلاميا بـ”ريان الصعيد”، 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بإنشاء شركة وتوظيف أموال المواطنين بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 146 لسنة88.