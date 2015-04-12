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انقلاب شاحنة حديد تسليح بسبب سوء الجو وإصابة قائدها بالوادى الجديد

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انقلاب شاحنة حديد تسليح بسبب سوء الجو وإصابة قائدها بالوادى الجديد انقلاب شاحنة حديد تسليح بسبب سوء الجو وإصابة قائدها بالوادى الجديد
تسبب سوء الأحوال الجوية فى انقلاب شاحنة محملة بحديد التسليح بإجمالى 40 طنًا على طريق الأقصر- الوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم (د.و.ع 3857)، قيادة "السيد فريد عبد الرحيم"، 38 سنة، بالكيلو 55 على طريق الوادى الجديد- الأقصر، ما تسبب فى انقلاب حمولة السيارة من حديد التسليح، وإصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج.

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