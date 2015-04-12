ضبط راكب خليجى قبل تهريب 87 كتابا أثريا يتجاوز تاريخها 120 عاما

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح مساء اليوم الأحد، من إحباط محاولة راكب خليجى تهريب مجموعة كبيرة من الكتب والمخطوطات الأثرية قبيل سفره إلى البحرين، حيث تم تشكيل لجنة من مكتب وحدة الآثار بالمطار برئاسة وفاء وحيد والذى أكدت أثرية المضبوطات.

وأفاد مصدر مطلع أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التابعة لشركة طيران الخليج، اشتبهت الخدمات الأمنية فى اجسام معتمة داخل حقائب احد الركاب وبتفتيشها عثر بداخلها على 87 كتاب ومخطوط اثرى عمره اكثر من 120 عاما وتخضع المضبوطات لقانون الاثار، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واقر الراكب بتنازل مكتوب عنها، واوصت اللجنة الاثرية برد المضبوطات الى دار الكتب والوثائق.