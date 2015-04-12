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محامى المستريح: فريق الدفاع تلقى تهديدات من المندوبين الصادر قرار بضبطهم

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محامى المستريح: فريق الدفاع تلقى تهديدات من المندوبين الصادر قرار بضبطهم محامى المستريح: فريق الدفاع تلقى تهديدات من المندوبين الصادر قرار بضبطهم
أكد ضياء الدين الجارحى محامى أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بالمستريح أن فريق الدفاع عن المتهم وعلى رأسهم محمود يوسف تلقوا تهديدات عبر الهواتف من جانب بعض المندوبين وشركاء "المستريح" وذلك بعد صدور قرار من نيابة الشئون التجارية بضبطهم.

وأشار الجارحى إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة توصلت إلى قائمة أسماء المندوبين قبل القبض على أحمد مصطفى والتحقيق معه، حيث سلم القائمة أحد موظفى شركات المتهمين إلى ضباط المباحث.

وكشف محامى المستريح عن أن تحقيقات النيابة مع المتهم تمت دون تدخل من الدفاع مضيفا: تلقيت التهديدات بعد أن ظن عدد من المندوبين أننى أدخلتهم فى القضية بينما جميع الأسماء التى وردت فى التحقيقات كانت من خلال المستريح وبناء على كشف أسماء تضمنتها تحويلات بنكية وسجلات تعاملاته .

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