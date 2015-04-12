قائد خلية الموت الإخوانية: زرعت عبوات هيكلية وأمنت مظاهرات الجماعة

حصل "اليوم السابع" على نص اعترافات "السيد على حسن محمود" واسمه الحركى "سيف"، المتهم الثالث فى القضية المحالة إلى المدعى العام العسكرى، المعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بالإسكندرية"، بالتورط مع آخرين فى تكوين جناح عسكرى للجماعة الإرهابية، لاستهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية، ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد، بغرض إثارة الفوضى سعيا لإسقاط الدولة المصرية، فيما اعترف المتهم بتزعمه خلية "كتيبة الموت" الإخوانية.

وأقرّ "سيف" فى تحقيقات نيابة أمن الدولة بانضمامه للجنة العمليات النوعية التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة والمنشآت العامة، ومشاركته فى عدد من العمليات العدائية التى نفذتها الجماعة تجاه أفراد الشرطة ومنشآتها العامة.

كما اعترف المتهم بمشاركته فى كل أنشطة الجماعة وفعاليتها وبمشاركته - على خلفية ما أسماه بالانقلاب العسكرى وفض اعتصامى رابعة والنهضة - فيما نظمته الجماعة من تظاهرات وتولى وآخرون مسئولية تأمينها من المعترضين لها .

وأشار سيف إلى أنه زرع عبوات هيكلية بعدد من الأماكن الحيوية بالإسكندرية، منها مناطق المنشية والعدوى ومحطة ترام فيلمنج وسيدى جابر، وكوبرى استالى قرب نادى القضاة، وشارك فى قطع الطريق وإضرام النار بصناديق القمامة بمنطقة بحرى، فضلا عن اعترافه بالانضمام إلى لجنة كتيبة الموت الإخوانية .