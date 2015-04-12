النائب العام يكلف الأمن الوطنى بالتحرى فى تفجير قسم العريش

كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، جهاز الأمن الوطنى والمباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول العملية الإرهابية التى استهدفت قسم شرطة ثالث العريش مساء اليوم، الأحد، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير مبنى القسم.

وقال النائب العام فى بيان له، إنه أمر بفتح تحقيق عاجل حول العملية التى وقعت اليوم بالعريش، ويتابع سير التحقيقات بنفسه، مشيرًا إلى أن النيابة العامة شكلت فور تلقيها الإخطار فريق تحقيق فى الواقعة انتقل بعض أعضائه إلى موقع الحادث واتخذوا الإجراءات اللازمة، وانتقل الباقون إلى المستشفى العسكرى ومستشفى العريش العام لسؤال المصابين عن الحادث بجانب مناظرة جثث الضحايا.

وأمرت النيابة العامة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية برفع الآثار المخلفة عن التفجير وخبراء مصلحة الطب الشرعى بتشريح الجثث.