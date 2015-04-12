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تطبيق يسمح لمستخدمى الأندرويد بإخفاء سجل المكالمات والرسائل

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تطبيق يسمح لمستخدمى الأندرويد بإخفاء سجل المكالمات والرسائل تطبيق يسمح لمستخدمى الأندرويد بإخفاء سجل المكالمات والرسائل

تطبيق لإخفاء سجل المكالمات والرسائل في أندرويد

يسمح نظام أندرويد للمستخدمين بحذف بعض المكالمات الواردة أو الصادرة في سجل المكالمات أو في تطبيق الرسائل، لكن لا توجد طريقة لإخفاء هذه السجلات دون حذفها.

لذا يُمكن لمستخدمي هذا النظام الاستفادة من تطبيق Hide SMS and Call Recorder المجاني والذي من خلاله يُمكن إخفاء سجل المكالمات أو بعض جهات الاتصال وكذلك هو الأمر بالنسبة للرسائل القصيرة.

بعد تثبيت التطبيق يقوم المُستخدم بتحديد جهات الاتصال التي يرغب بأن تبقى سرّية، بعدها يُمكن إجراء المكالمات من داخل التطبيق أو ارسال واستقبال الرسائل المُتعلقة بهذه الجهات دون ظهورها داخل التطبيقات الرسمية الموجودة داخل الجهاز.

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