محكمة سودانية تحكم بمصادرة 3 مراكب صيد مصرية وحبس 105 صيادين 6 شهور

قضت المحكمة السودانية اليوم الأحد، بحبس 105 صيادين مصريين 6 شهور، ومصادرة ثلاثة مراكب صيد بالإضافة إلى دفع كل صياد غرامة 5 آلاف جنيه سودانى، بإجمالى 525 ألف جنيه.

وكانت السلطات السودانية قد احتجزت 3 مراكب صيد مصرية داخل المياه الإقليمية السودانية أثناء مرور المراكب أمام السواحل السودانية للتوجه إلى أريتريا، بعد الحصول على تصريحات للصيد هناك.

وصرح طه الشريدى نقيب الصيادين بالمطرية دقهلية، بأن المراكب المحتجزة هى "هدية الرحمن" و"الأميرة ملكة" و"الأميرة مريم"، مشيرا إلى أنه على متن كل مركب 35 صيادا، وجميعهم من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

وطلب الشريدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتدخل السلطات المصرية للإفراج عن الصيادين، خاصة وأنهم تم احتجازهم داخل المياه الإقليمية الدولية وليس المياه الإقليمية السودانية.