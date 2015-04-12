10 رجال إطفاء لنقل رجل بدين إلى المستشفى

نجح رجال الإطفاء في نيويورك بعد صراع دام لساعات، باستخدام الحبال في نقل رجل يزن 317.5 كيلوغرام من شقته السكنية في الطابق السادس إلى عربة الإسعاف.

ونقلت قناة تلفزيونية في نيويورك تابعة لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية عن متحدث باسم إدارة الإطفاء في نيويورك قوله إن رجلا اتصل من شقته في هاملتون هايتس بمانهاتن العليا طالبا المساعدة بعد أن واجه صعوبة في التنفس صباح الجمعة.

وأظهر تسجيل فيديو بثته قناة (سي.بي.إس 2) الرجل وهو مربوط بشبكة مثبتة بحبال أثناء نقله عبر سلم المبنى. واحتاج الأمر عشرة من رجال الإطفاء لرفعه إلى عربة الاسعاف.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الرجل نقل إلى مستشفى سانتلوك، وأوضح الجيران إنه لا يستطيع المشي لانه يعاني من مشكلات في الساق، وإن هذه هي المرة الثانية خلال شهور التي يضطر فيها رجال الإطفاء إلى نقله من شقته بسبب مشكلات صحية.