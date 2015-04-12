مقتل 8 مسلحين بينهم 5 حوثيين خلال اشتباكات مع اللجان الشعبية بعدن

قتل 8 مسلحين منهم 5 حوثيين بعدما تصدت اللجان الشعبية لمحاولة تقدم الحوثيين باتجاه مصافى عدن، ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية " اليوم الأحد عن مصادر يمنية قولها " إن الحوثيين حاولوا التقدم من الجهة الغربية لعدن غير أن اللجان الشعبية تصدت لتلك القوات وأفشلت المحاولة وأجبرتهم على التراجع الى منطقة الواط بمحافظة لحج المجاورة لمدينة عدن .

وعلى صعيد آخر أفادت القناة بأن مسلحين قبليين استهدفوا تعزيزات عسكرية للحوثيين والحرس الجمهورى الموالى للرئيس السابق على عبد الله صالح فى منطقة الجلد شمالى مدينة تعز، وأضافت أن خمسة حوثيين لقوا مصرعهم وإصابة ستة آخرين فى كمين بمنطقة الرهدة فى تعز .

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