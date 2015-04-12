السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا إلا بتصريح

قررت السعودية منع مواطنيها من السفر إلى سوريا إلا بتصريح، وذلك نظرا لسوء الأوضاع الأمنية هناك، وذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية - فى بيان اليوم الأحد - أنه نظرا لسوء الأوضاع الأمنية فى سوريا، وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تجنيب المواطنين للمخاطر التى قد تترتب على وجودهم فيها، فقد تقرر منع السعوديين من السفر إلى سوريا فى الوقت الراهن حتى إشعار آخر، وأن يحصل من تقتضى الضرورة سفره إلى سوريا على تصريح بذلك من وزارة الداخلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأهاب المتحدث الرسمى للمديرية المقدم أحمد اللحيدان بالمواطنين الالتزام بذلك، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات التى تترتب على مخالفة نظام جواز السفر السعودى.