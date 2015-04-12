استفتاء “ينقذ” صيادي مالطا

جاءت نتيجة استفتاء أجرته مالطا السبت على إلغاء قانون يسمح بصيد الطيور المهاجرة في موسم تكاثرها في فصل الربيع لصالح الصيادين.

وبمقتضى نتيجة الاستفتاء سيتمكن الصيادون من الاستمرار في صيد الطيور خلال فصل الربيع وهو تقليد يعود لقرون لكنه غير مسموح به في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا نشطاء بيئيون إلى إجراء الاستفتاء إذ كانوا يطالبون بإلغاء الاعفاء الذي أصدره الاتحاد الأوروبي ويمنح صيادي مالطا 20يوما لصيد الحمام القمري والسمان بين شهري ابريل ومايو وهو موسم هجرة الطيور شمالا للتكاثر بعد قضاء فصل الشتاء في افريقيا.

وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات الذي كان يساند الصيادين الأحد إن النتيجة جاءت بنسبة 51 بالمئة لصالح رفض إلغاء القانون،وحذر من أن قوانين الصيد ستنفذ بصرامة وأن من ينتهكها سيعاقب.

واعترف منتقدو القانون بالهزيمة وقالوا إنهم سيواصلون عملهم من أجل الدفاع عن البيئة .