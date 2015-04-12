لجنة علمية وفنية لمتابعة أعمال المتحف الاتوني بمحافظة المنيا‎

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزيرالآثارعن تشكيل لجنة علمية وفنية لمتابعة الأعمال الفنية الخاصة بالمتحف الاتوني بمدينة المنيا ،كما ستقوم اللجنة بدورها العلمي للإشراف على المادة العلمية والكتالوج والوسائط الإيضاحية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرومحافظ المنيا اليوم بوفد مدينة هيلدزهايم الألمانية ،بحضور عمدة مدينة هيلدزهايمومديرة متحف برلين ومديرة متحف هيلدزهايم ،لبحث إمكانية دفع العمل بالمتحف الاتونيوالذي أنتهت أعمال المرحلة الأولى منه.

من جانبه أشار الوزير إلى استعادة 90% من القطعالأثرية الخاصة بمتحف ملوي ،مشيدا بدور الأجهزة الأمنية مؤكداً أن المتحف سيكون جاهزا للافتتاح عقب عيد الفطر القادم.

و أكد اللواءصلاح الدين زيادة محافظ المنيا انه بحث مع الوزير والوفدالألماني آليات تنفيذ المرحلة الثانية من متحف إخناتون “الآتوني”للانتهاء منه تمهيداًلافتتاحه للزوار، بالإضافة إلى أوجه التعاونالمشتركة وكيفية دفع عجلة العمل في المرحلة القادمة بكافةالمشاريعالمشتركة بين الجانبين المصري -الألماني.

وأعرب المحافظ عن سعادته للتعاونمع الجانب الألماني والذي يمتد إلى عدة مجالات تأتي في مقدمتهاالمجال الأثري وكذلك المجال التعليمي والثقافي

.يُذكر أن متحف إخناتون يُعد واحداً من أكبر وأهم المتاحف التي يتم تنفيذها حالياً بوزارة الدولة لشئون الآثار حيث يلقي الضوء على فترة من أهم فترات التاريخ المصري القديم وهي فترة العمارنة وما تميزت به من خصائص فنية فريدةاشتهرت بها دون غيرها وعُرفت بالفن الآتوني.