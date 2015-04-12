اليسا في "أكس فاكتور": أحب مشاهدة شباب حلوين على المسرح وراغب علامة: "رح موت"

مع إنتهاء الحلقة الثانية من مرحلة الكراسي الأربعة التي شهدت منافسة كبيرة بين المشتركين لكي يحجز كل واحد منهم مكاناً له عليها، تبدأ في الحلقة المقبلة من برنامج "أكس فاكتور" أولى حلقات العروض المباشرة، التي ستضع أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة راغب علامة وإليسا ودنيا سمير غانم في منافسة شديدة فيما بينهم، وكذلك المشتركين الذين تأهلوا إلى مرحلة العروض المباشرة، والذين سيتمكن كل منهم إلى الإنتقال من حلقة إلى أخرى في البرنامج، نتيجة تصويت الجمهور له.

ولقد شهدت الحلقة الثانية من مرحلة الكراسي، الكثير من الإثارة والتشويق، وحرب الأعصاب، لكل من جلس على كرسي من الكراسي الأربعة، لأن وصوله إلى مرحلة العروض المباشرة لم يكن مضموناً، إلا بعد حسم راغب علامة ودنيا سمير غانم قرارهما النهائي في تشكيل فريقه الخاص للمنافسة على لقب" The X Factor".

ولقد اختار راغب علامة صبيتان وشبان لكي يشكلوا نواة فريقه عن فئة الغناء "السولو" الغربي وهم: لا تويا، وماريا، وندجيم، وحمزة، بينما اختارت دنيا سمير غانم أربع فرق لكي يكونوا نواة فريقها عن فئة "الفرق" وهم "Mounib band" و"Aves band" و"The five" و"Guitani"، بينما اكتفت إليسا بتقييم المشتركين ودور الناصح والمشجع والمتحمس لمشترك دون آخر بعد أن كانت قد أنهت في الحلقة الماضية مهمة تكوين فريقها عن فئة الغناء "السولو" العربي.

ومع أن فئة "الفرق" كانت الأضعف مقارنة مع فريق إليسا عن فئة الغناء "السولو" العربي وفريق راغب علامة المسؤول عن فئة الغناء "السولو" الغربي، إلا أن دنيا سمير غانم سوف تدخل التحدي بقوة من خلال فريق THE 5 الذي قررت اللجنة دمجه أعضائه في نهاية الحلقة الأولى من عروض الاختبار، فشكلوا تحدياً كبيراً عندما غنوا لأول مرة في مرحلة الكراسي كفريق واحد، وهم بدأوا وصلتهم بأغنية "أحلى حاجة فيكي " لمحمد حماقي، ومن ثم بدأ الحماس التدريجي فأشعلوا المسرح، واستمع الجمهور كما أعضاء اللجنة وخصوصاً إليسا التي قالت لهم: "أحسن شيء لي كإمرأة أن أرى شباباً مثلكم على المسرح، بينما أكد راغب علامة أنه سعيد بولادة فرقة تضم شباباً من كل العالم العربي، متوقعاً لهم نجاحاً يتعدّى حدود المنطقة العربية، وكان قرار دنيا باستبدالهم بالفرقة المصرية " Live team".

إلى ذلك، نجح فريق " Mounib Band" في المنافسة وإختار أغنية "ناري نارين للفنّان المصري هشام عبّاس لتأديتها أمام اللّجنة، فتفاجأت دنيا لأنّ لون الأغنية مُختلف عن اللّون الذي يؤدّونه عادةً، بينما فرحت إليسا بأدائهم وقالت أنها تحبّ أن تراهم دائماً على مسرح " The X Factor"، وتوجّهت إلى دنيا قائلة "دنياPlease خليهم".

وبعد أن غني فريق " Guitanai" في تجارب الأداء، أغنية "آه يا تمارا" لحمكت وهبي، إختار في المرحلة الثانية أغنية "ليلة لو باقي ليلة" للفنان عبد الرب أدريس، حيث أثنت دنيا على أدائهم في المرحلة الثانية وحجزت له مقعداً مستبدلةً إياهم بالثنائي "Raymond and tania " ، أما إليسا فقالت لهم:" أينما ذهبتم سأتبعكم لأحضر عروضكم" مستعينةً بالمثل اللبناني "عبيتولي راسي"، كذلك تمكن الفريق المغربي "Aves band" من الانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة بعد ثناء أعضاء لجنة التحكيم على أدائهم.

بالنسبة إلى لاتويا التي كانت أولى المشتركات التي تحجز لها مقعداً في فريق راغب، فلم يتمكن أحد من إزاحتها عن الكرسي، أما المشترك الجزائري "ندجيم" فدخل المسرح وكله ثقة وتحدي وأمل بحصوله على الكرسي والتأهل إلى مرحلة العروض المباشرة، بعد أن أشار إلى أن الشخص الوحيد الذي سيمنعه من المنافسة والجلوس على الكرسي هو نفسه، مشدداً على أن المنافسة شرسة وهو مستعد لها. إليسا من جهتها، قالت له: "صوتك جميل وأنت مهضوم كثيراً والمسرح بيلبقلك ولديك كاريزما عالية. أنت نجم ولديك X Factor "، أما دنيا فقالت له: "إنت رائع"، وقال له راغب: "لديك كل مواصفات X-FACTOR، وستأخذ مكان أحد المشتركين. شخص أحببته كثيراً وصوته رائع وفرّح قلبي. ستأخذ مكان المشترك سيباستيان".

المشترك السعودي حمزة دخل الى المسرح متحمساً وخائفاً ومؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتمكن من انتزاع مكانه في إحدى الكراسي التي كانت امتلأت في وقت سابق. حمزة أدى أغنية "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" للـ"Blue"، بطريقة مبهرة ولافتة هزت الجمهور وأشعلت الحضور كما تمكن من إبهار جميع أعضاء لجنة التحكيم، لدرجة دفعت النجمة اللبنانية "إليسا" إلى القول: "مش معقول يا راغب"، الذي ردّ عليها "رح موت". ولدى انتهاء حمزة من الغناء، توجهت إليه إليسا بالقول: "لا يمكنني أن أعتبرك عربياً بل أنت نجماً عالمياً وأنا معجبة بك ولا أستطيع أن أصدق أننا في العالم العربي لدينا موهبة كموهبتك"، بدورها، قالت دنيا "حمزة نجم حقيقي" و قال له راغب: "كنت أفتش عن غلطة لك. وأكره فيك أنك لم تسمح لي بالعثور على هذه الغلطة. لقد وضعت صوتك على الأغنية وسمعت صوتاً جميلاً"، قبل أن يستبدله بـ "دالي" .

بدورها، دخلت المشتركة ماريا نديم بثقة لافتة وقدمت أغنية "Valerie" وأدخلت الحماس في نفوس أعضاء لجنة التحكيم والحضور على السواء، فقالت لها إليسا: "أحببت أداءك وحضورك وأنت جذابة ولديك كل صفات X Factor ، أما دنيا سمير غانم فقالت لها: "صوت رائع وحضور قوي كما لديك مقومات الأنوثة وبالطبع راغب لن يتمكن من أن يقاومك"، فتابع راغب: "أنا في مأزق كبير، فلديك خامة صوت رائعة جداً وحركة مسرح وأنت نجمة لديك X Factor وأعطاها مكان إلهام.

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