"ولد الديرة" يعود إلى الكويت عقب رحلة علاج استمرت سبع سنوات

بعد رحلة علاج طويلة دامت سبع سنوات أجرى خلالها أكثر من 15 عملية جراحية لاستئصال أورامٍ سرطانية، وصل ظهر أمس النجم الكويتي الكوميدي خالد العقروقة الشهير بـ "ولد الديرة"، إلى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم الشكر إلى ولي عهدها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، الذي تكفّل بعلاجه أخر ثلاثة أعوام، كما سيقوم العقروقة بزيارة أقاربه من جهة والدته الإماراتية.

ومن المتوقع أن يعود "ولد الديرة" إلى الكويت نهاية الشهر الجاري، ليتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود إلى تايلند مرة آخرى، عقب شهر رمضان المبارك، لإجراء العديد من الفحوصات الطبية هناك.

يذكر أن شهرة النجم الكويتي الكوميدي خالد العقروقة بدأت تتسع عندما قدم مسرحيات عدة مع الكاتب المسرحي الكبير محمد الرشود مثل "لولاكي"، و"الكرة مدورة"، و"بشت المدير"، وبالنسبة للتلفزيون فقد شارك "ولد الديرة" في الكثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل البرنامج المنوع "خذ وخل" مع النجمين داوود حسين وانتصار الشراح.

إلى جانب ذلك، شارك بمسلسلين مع الفنان النجم عبدالله الحبيل وهما "رجل سنة ستين"، والمسلسل الكوميدي "صالح تحت التدريب".

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