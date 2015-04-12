عصام بريدي قبل ساعات من وفاته: "هذه أجمل سهرة في حياتي"

توجهت عائلة الفنان عصام بريدي برفقة عدد من الفنانين والممثلين إلى كنيسة "مارجيرس" في فيترون بلدة الراحل، لاستقبال التعازي.

وتعم أجواء الحزن على عائلة الفقيد، وبدت والدته بحالة سيئة جداً حيث كانت تقول لشقيقه وسام المفجوع: "ًخيّك قطعلي ضهري وقتلني وكرسحني".

وتحدد موعد دفن الراحل يوم الثلاثاء في 14 نيسان، حيث رفض شقيقه وسام اعتبار دفن عصام هو يوم عزاء، بل يوم عرس، وطلب كتابة "عرس عصام" بدل "عزاء" على ورقة النعوة.

وكان قد وصل جثمان الفنان اللبناني عصام بريدي صباحاً، إلى مستشفى "مار يوسف" في الدورة، بعد أن كان يحيي سهرة غنائية في أحد المطاعم في منطقة الحمراء، حيث قال للحضور: "إن هذه السهرة هي أجمل سهرة في حياتي".

واحتشد في المستشفى عدد كبير من الفنانين والممثلين الذين عرفوه وربطتهم بهم علاقات طيبة، إلى جانب الذين شاركوه التمثيل.

وأثنى زملاء عصام على محبته التي يوزعها على الجميع وألفته تواضعه، ومن بينهم كان الممثل طونى عيسى الذي تربطه بعصام علاقة صداقة قوية، وقال إن الممثلين سيقفون إلى جانب أهل الراحل في هذه المحنة.

يذكر أن الفنان شارك في مسلسل "بنت الشهبندر" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وحالياً يعرض له مسلسل "علاقات خاصة" حيث يُقتل عصام خلال أحداثه رمياً بالرصاص.