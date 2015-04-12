خالد حجار "سَكّر شرياني" على متن يخت

في احتفالية خاصة وجديدة من نوعها، احتفل الفنان خالد حجار على متن "رويال يخت" في أبو ظبي بحضور الأهل والأصدقاء ووسائل الإعلام، والفنانة ديما بياعة، وزوجها أحمد الحلو، والملحن والموزع الموسيقي فادي مارديني، وعدد من الشخصيات المهمة منهم، مصمم الأزياء اللبناني رامي سلمون، والفنان التشكيلي وضاح السيد، بإطلاق الفيديو الكليب الجديد "سَكّر شرياني" من إخراج إسماعيل الأبرص، وكلمات رياض العلي، وألحان خالد حجار. وأقيم المؤتمر الصحفي على متن الباخرة رويال تحت إشراف شركة bro'z entertainment وتحدث خالد من خلاله عن الفيديو كليب وألبومه الجديد وتعاقده مع شركة يونيفرسال. وعقب المؤتمر اقيم حفل افتتحه الفنان الفنان سامح الطيب بوصلة غنائية ومن بعدها أشعل خالد حجار الحضور رقصاً وتهليلاً حيث قدم مجموعة من الأغاني ومنها أغنية الكليب الجديد والتي اشعلت الحضور بجو مليء بالمتعة والطرب والدبكة. بعدها قام خالد بتقطيع قالب حلوى حمل اسم الكليب، بصحبة الحاضرين.

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