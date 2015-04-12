بالي بيك ونجلاء يكشفان حبهما للعلن

كشف الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك وحبيبته الممثلة فخرية أفجين بطلا فيلم (الحب يشبهك) ومسلسل (طائر النمنمة)، حبهما للعلن حين باتا يكثران الظهور والسهر معاً، وهما متشابكا الأيدي غير آبهين برصد الكاميرات لهما في أماكن سهرهما العامة في اسطنبول، وقد شوهدا مؤخراً ينتظران السيارة في الكاراج تحت المطر في منطقة بيوأوغلو.

بوراك وفخرية كانا قد خرجا من أزمة عاطفية سابقة ووجدا الحب مجدداً مع بعضهما، خاصةً فخرية أفجين التي ظلّت لعامين وأكثر بعيدة عن الحب إثر انفصالها عن حبيبها السابق المغني والممثل التركي أوزجان دنيز الشهير بحسام.