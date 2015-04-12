3 تنسيقات رائعة تحت العباءة السوداء البسيطة

عندما نختار العباءة السوداء البسيطة والتقليدية، لا نفكّر كثيراً في ما سنرتديه تحتها. والسبب أننا نعتبر أنّ ما يظهر هو فقط ما يهمّ الناظرين. لكن السيّدة الأنيقة تهتمّ بأدقّ التفاصيل الظاهرة للعلن، وبالأخرى المتعلقة بالمناسبات الخاصّة، أي بالملابس التي تُرتدى تحت العباءة البسيطة. وبالطبع، على المرأة مراعاة الحقيبة والحذاء اللذين سيظهران بالشكل الأبرز. ولهذا نسّقنا لك اليوم 3 إطلالات مميّزة ومختلفة لترتديها تحت نفس العباءة السوداء.



الإطلالة الأولى: فاخرة وملائمة للمناسبات المسائيّة الخاصّة، حيث نسّقنا فستاناً بطولٍ يصل إلى ما دون الركبة، ذا أكمام طويلة من Donna Karan. وقد اخترنا معه حذاءً (ساندال) ذا تصميم عصريّ من Balmain، وعقداً كبيراً باللونين الأوج والذهبي من Lanvin، وحقيبة صغيرة ذهبية وأنيقة من Saint Laurent.



الإطلالة الثانية: شبابية مع نفس العباءة السوداء، وملائمة للمشاوير الصباحية كالتسوّق أو الجامعة. وهي عبارة عن سروال من الجينز من Saint Laurent، مع حذاء من دون كعب Ballerina من Lanvin، وتيشيرت بيضاء بسيطة من J.Crew، وحقيبة ظهر ذات تصميم عصري من MICHAEL Michael Kors.



الإطلالة الثالثة: أنيقة ومناسبة للزيارت المسائيّة أو ليوم في المكتب. نسّقنا فيها العباءة السوداء، وتحتها سروال أسود ذو قصّة مستقيمة من Gucci، مع قميص باللونين الأسود والأبيض من Dolce&Gabbana، وحذاء بنقشة النمر ذي كعب متوسط الارتفاع من Gianvito Rossi، وحقيبة حمراء كبيرة من الجلد من Balenciaga.



بإمكانك اعتماد الإطلالات الثلاث مع العباءة البسيطة لمناسبات مختلفة، أو انتقاء الإطلالة التي أعجبتك أكثر؛ وبالتأكيد ستحظين بأسلوب عصري، أنيق، ومحافظ.

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