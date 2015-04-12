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ميراندا كير تتألق من جديد بإطلالة يومية أنيق

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ميراندا كير تتألق من جديد بإطلالة يومية أنيق ميراندا كير تتألق من جديد بإطلالة يومية أنيق

الأحد 12-04-2015 13:20

تعتبر العارضة الأسترالية الأنيقة ميراندا كير Miranda Kerr إحدى أيقونات الموضة في العالم، وقد برعت بالتحديد في إطلالتها اليومية أو الكاجوال، حيث نجحت في تحويل الشوارع لمنصات عرض خاصة بها بأسلوب عصري وغير متكلف. 

في آخر إطلالاتها ظهرت ميراندا كير بتنسيق بسيط ومريح، إذ ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأبيض مع معطف صيفي جميل بلون رمادي مريح، ونسقت إطلالتها مع صندل جميل بلون محايد، وحرصت على أن تضيء هذا اللون بحقيبة جيفينشي الأنيقة ذات اللون السماوي الناعم، فكانت إطلالتها متكاملة وناعمة. 

هل كانت اختيارات ميراندا كير موفقة برأيك؟

 

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سيدتي