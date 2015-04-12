أردوغان ورئيس وزراء باكستان: سنرد بقوة على أي انتهاك لوحدة الأراضي السعودية

أكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ورئيس الوزراء الباكستاني «نواز شريف»، على أنهما مستعدان؛ للرد بقوة على أي انتهاك لوحدة الأراضي السعودية ، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء امس السبت، تناولا خلاله العديد من القضايا الإقليمية، تأتي في مقدمتها الأزمة اليمنية الراهنة، بحسب رئاسة الوزراء الباكستانية، ومصادر في الرئاسة التركية.

وأوضحت المصادر التركية أن الرئيس “أردوغان” تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني، مشيرة إلى أنهما تناولا خلال الاتصال؛ تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين بلديهما، فضلا عن العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية.

وفي سياق متصل نشرت رئاسة الوزراء الباكستانية بيانا؛ قالت فيه إن المكالمة بين الطرفين استغرقت 45 دقيقة، وأنهما اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية عبر الطرق السلمية.

وتابع البيان “لقد تبادل الطرفان أطراف الحديث، ووجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الوضع المتأزم في اليمن، الذي اتفقوا على ضرورة إيجاد حل له عبر الطرق السلمية”.

ولفت البيان إلى أن “أردوغان” و”شريف” “لديهما إتفاق وقناعة على أن الحوثيين ليس من حقهم خلع الحكومة الشرعية في اليمن، وأنهما مستعدان للرد بقوة على أي انتهاك لوحدة الأراضي السعودية”.