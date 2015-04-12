الأردن يجدد رفضه بناء مطار دولى إسرائيلى جديد بمحاذاة العقبة

جدد الأردن اليوم الأحد، رفضه بناء مطار دولى إسرائيلى جديد بمحاذاة العقبة جنوب المملكة بسبب تأثيره على سلامة الأجواء الأردنية وذلك لقربه من مطار الملك حسين بن طلال.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل الأردنية على عضيبات أن "الحكومة لم تغير موقفها الثابت والرافض لإقامة مطار تمناع الاسرائيلى فى موقعه الحالى على الحدود الاردنية بالقرب من مطار الملك الحسين فى العقبة (325 كلم جنوب عمان)".

واضاف عضيبات فى تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ان "الجهات المعنية قامت بإخطار منظمة الطيران الدولى بهذا الخصوص وسيتم التصويت على الاعتراض الحكومى واتخاذ القرار بِشأن انشاء المطار الاسرائيلى من حيث تأثيره على السيادة الجوية للأردن والسلامة العامة لسكان تلك المنطقة".

وأكد المسئول الأردنى أن "الجهات الحكومية المعنية ممثلة بوزارتى الخارجية والنقل على اتصال مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع"، مشددا على "حرص الاردن على حماية اجوائه من أى انتهاك والحفاظ على أمن وسلامة الطيران فى اجوائنا".

وكان رئيس هيئة تنظيم الطيران المدنى فى الاردن محمد القرعان اعلن فى السابع من أكتوبر 2013 أن بلاده أبلغت الجانب الاسرائيلى برفضها بناء المطار الجديد.

وتقع العقبة على بعد عشرة كيلومترات من إيلات حيث تنوى اسرائيل اقامة مطار شمال شرق هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر فى صحراء النقب.

وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت فى 24 يوليو 2011 على خطط بناء مطار دولى جديد فى شمال شرق إيلات فى منطقة وادى عربة الجنوبية فى صحراء النقب.