خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان بدقيقتين

يحتاج شعرك إلى الاستراحة من مجفف الشعر والسبراي والتعرض إلى حرارة مملس الشعر. ومع ذلك، لا يمكنك أن تخرجي من المنزل بشعر غير مسرّح بشكل مرتب. لذلك، ننصحك بتجربة ضفيرة الثعبان التي تسمح لك بالخروج عن المألوف ببضع دقائق.

إليك خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان:

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1. اربطي شعرك على شكل كعكة فوضوية، واتركي مسافة انشين على كل جانب من رأسك: اجمعي الشعر في شكل ذيل حصان عال على تاج رأسك، قومي بسحب شعرك مرتين من ربطة الشعر، وفي المرة الثالثة، لا تسحبيه بالكامل لتشكيل الكعكة الفوضوية.

2. جدلي قسماً من الشعر على طريقة الضفيرة الثلاثية التقليدية: جدليه حتى نهاية الشعر مع ترك حوالي انش واحد من الشعر في النهايات دون تجديل. يجب الحرص على أن تكون ضفيرة الشعر فوضوية ، كي لا تصبح الخطوة التالية أكثر صعوبة.

3. اعقدي القسم الأوسط من الضفيرة: قومي بعقد القسم الأوسط من الضفيرة بين السبابة والإبهام، واسحبيها بعيداً عن رأسك. ثم، باستخدام السبابة والإبهام على الجانب المعاكس، حركي بقية الضفيرة نحو فروة رأسك.

4. حركي ببطء الجزء العامودي نحو أطراف شعرك: حركي هذا الجزء حتى تحصلي على شكل "S" ، مما يخلق تأثير ثعبان. عند الحصول على شكل الثعبان، ثبتي نهاية الضفيرة بالدبابيس.

كرري النقطة الثانية والرابعة على الجانب الآخر، واستعدي للخروج، بتسريحة مدهشة!

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