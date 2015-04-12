أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان بدقيقتين

Google+ Print
خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان بدقيقتين خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان بدقيقتين

الأحد 12-04-2015 15:26

يحتاج شعرك إلى الاستراحة من مجفف الشعر والسبراي والتعرض إلى حرارة مملس الشعر. ومع ذلك، لا يمكنك أن تخرجي من المنزل بشعر غير مسرّح بشكل مرتب. لذلك، ننصحك بتجربة ضفيرة الثعبان التي تسمح لك بالخروج عن المألوف ببضع دقائق.
إليك خطوات تسريحة ضفيرة الثعبان:
تابعي أيضاً:50 صورة لاستقبال الربيع بشعر من ألوان قوس قزح
1. اربطي شعرك على شكل كعكة فوضوية، واتركي مسافة انشين على كل جانب من رأسك: اجمعي الشعر في شكل ذيل حصان عال على تاج رأسك، قومي بسحب شعرك مرتين من ربطة الشعر، وفي المرة الثالثة، لا تسحبيه بالكامل لتشكيل الكعكة الفوضوية.
2. جدلي قسماً من الشعر على طريقة الضفيرة الثلاثية التقليدية: جدليه حتى نهاية الشعر مع ترك حوالي انش واحد من الشعر في النهايات دون تجديل. يجب الحرص على أن تكون ضفيرة الشعر فوضوية ، كي لا تصبح الخطوة التالية أكثر صعوبة.
3. اعقدي القسم الأوسط من الضفيرة: قومي بعقد القسم الأوسط من الضفيرة بين السبابة والإبهام، واسحبيها بعيداً عن رأسك. ثم، باستخدام السبابة والإبهام على الجانب المعاكس، حركي بقية الضفيرة نحو فروة رأسك.
4. حركي ببطء الجزء العامودي نحو أطراف شعرك: حركي هذا الجزء حتى تحصلي على شكل "S" ، مما يخلق تأثير ثعبان. عند الحصول على شكل الثعبان، ثبتي نهاية الضفيرة بالدبابيس.
كرري النقطة الثانية والرابعة على الجانب الآخر، واستعدي للخروج، بتسريحة مدهشة!

قد يعجبك:

بالفيديو: شبيهة ميريام فارس تكشف سرّ العناية بالشعر المجعّد!

دقيقة للحصول على تسريحة يابانيّة من عروض Gucci

للمرأة السمراء: خطوات الحصول على شعر كيم البلاتينيوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "