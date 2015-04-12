أهم قناع صيفي لترطيب البشرة!

يحتوى الأفوكادو على أحماض دهنية وفيتامينات تساعد على ترطيب البشرة وتخليصها من الرطوبة، كما أنّ مكوناته تعتبر علاجاً قويّاً للتخلص من جفاف البشرة، أما الأوفيرا فهي مفيدة جداً لتهدئة البشرة وتخليصها من الالتهابات.

جربي هذا القناع من اليوم، فبالتأكيد ستحتاجين إليه بكثرة في هذه الأيام الحارة.

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المكونات:

- نصف ثمره أفوكادو مهروسة

- ملعقتان من هلام الألوفيرا

- ملعقة من دقيق الشوفان الجاف

- ملعقة من العسل

طريقة التحضير:

اغسلي بشرتك جيداً بالغسول الخاص بك، أخلطي المكونات معاً حتى تحصلي على خليط متماسك، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

ملاحظة: تحتوي الألوفيرا على فيتامينات مهمة جداً، كذلك هي مشبعة بمواد مرطبة، ما يجعلها مثالية للبشرة الجافة، المعرضة أكثر لظهور التجاعيد، لذا ضعي في بالك دوماً بأنها أكثر من مفيدة لترطيب البشرة، لأنها غنيّة بفيتامينات C و E والكاروتين.

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