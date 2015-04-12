أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أهم قناع صيفي لترطيب البشرة!

Google+ Print
أهم قناع صيفي لترطيب البشرة! أهم قناع صيفي لترطيب البشرة!

الأحد 12-04-2015 15:38

يحتوى الأفوكادو على أحماض دهنية وفيتامينات تساعد على ترطيب البشرة وتخليصها من الرطوبة، كما أنّ مكوناته تعتبر علاجاً قويّاً للتخلص من جفاف البشرة، أما الأوفيرا فهي مفيدة جداً لتهدئة البشرة وتخليصها من الالتهابات.
جربي هذا القناع من اليوم، فبالتأكيد ستحتاجين إليه بكثرة في هذه الأيام الحارة.

قد يعجبك : 

المكونات:
- نصف ثمره أفوكادو مهروسة
- ملعقتان من هلام الألوفيرا
- ملعقة من دقيق الشوفان الجاف
- ملعقة من العسل
طريقة التحضير:
اغسلي بشرتك جيداً بالغسول الخاص بك، أخلطي المكونات معاً حتى تحصلي على خليط متماسك، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.
ملاحظة: تحتوي الألوفيرا على فيتامينات مهمة جداً، كذلك هي مشبعة بمواد مرطبة، ما يجعلها مثالية للبشرة الجافة، المعرضة أكثر لظهور التجاعيد، لذا ضعي في بالك دوماً بأنها أكثر من مفيدة لترطيب البشرة، لأنها غنيّة بفيتامينات C و E والكاروتين.

تابعي أيضاً:

جديد:علاج الجسم بالجليد للتخلص من السموم وفقدان الوزن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي