انطلاق كرنفال الزهور على "دائرى الإسماعيلية" احتفالاً بشم النسيم

انطلق منذ قليل كرنفال مهرجان الزهور بالطريق الدائرى فى محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

والمهرجان عبارة عن ديفيليه استعراضى يضم عددًا من السيارات المزينة بالورود تمثل جميع الأحياء والمديريات الخدمية والقرى، وتم تجميل كل سيارة بأشكال مختلفة من الورود.

وفى مساء اليوم يتم تنظيم حفل غنائى لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضى على مسرح قصر الثقافة بحضور المحافظ والقيادات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شهد أمس مهرجان "أميرة الفراولة" بمشاركة 100 طفل وطفلة على مسرح قصر الثقافة.



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إحدى السيارات التى تم تجميلها بالورود



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عدد من الأطفال أثناء الديفيليه