بالصور.. 140 حديقة بمحافظة أسوان تستعد لاستقبال "شم النسيم"

أنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وقرر محافظ أسوان، مصطفى يسرى، فتح الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين، والتى يصل عددها إلى 140 حديقة عامة على مستوى مدن المحافظة (10 مدن)، لتمثل أكبر مساحة للمسطحات الخضراء على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان لحدائق فريال والنباتية والورد ومدكور بأسوان، للاطمئنان على مدى جاهزيتها استقبال الوافدين عليها للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ووجه المحافظ بإنشاء معارض مخصصة للمشغولات اليدوية والصناعات البيئية التراثية بمدخل حديقة النباتات التاريخية، على أن يتم طرحها بالمزاد العلنى تحقيقًا للشفافية والنزاهة.

كما أصدر المحافظ تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ فى جميع المرافق والخدمات، تحسبًا لمواجهة أى ظروف طارئة، خاصة تواجد سيارات الإسعاف بجوار الحدائق، بجانب منع عرض الباعة الجائلين للمأكولات والمشروبات التى تهدد صحة المواطنين، ولاسيما غير المرخص لهم، موجهًا المسئولين فى التموين بتكثيف حملاتهم الدورية على كل المخابز البلدية ومنافذ توزيع الخبز.



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مواطنون يلتقطون الصور التذكارية مع محافظ أسوان



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محافظ أسوان خلال تفقده حديقة النباتات



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محافظ أسوان يتابع المنتجات التى تباع بالحدائق



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تفقد المحافظ لحديقة الملكة فريال



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سور النيل بحديقة الملكة فريال