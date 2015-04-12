بالصور.. محافظ الإسماعيلية يكرم حفظة القرآن والطلبة المتفوقين من الأيتام

كرم اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، الطلبة من حفظة القرآن، والطلاب الأيتام المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية وتكريم حفظة القرآن الكريم، فى الحفل الذى نظمته المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بحضور الشيخ عادل الوحش مدير عام التعليم الابتدائى الأزهرى والشيخ محمود الشعيرى مدير رعاية الطلاب.

وسلم المحافظ، خلال الاحتفال، شهادات التقدير والجوائز المالية والعينية للطلاب والطالبات المكرمين من أبناء الأزهر الشريف.

وأشاد المحافظ بتفوق وتميز الطلاب المكرمين وجهود القائمين على العملية التعليمية بقطاع الأزهر الشريف، كما وافق على مطلب مدير رعاية الطلاب بشأن تكريم أوائل الشهادات الأزهرية سنويا، أسوة بما هو متبع مع أوائل الشهادات بالتعليم العام.



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المحافظ أثناء الاحتفال



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جانب من المكرمين



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المحافظ يتحدث للمكرمين



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الأزهر يكرم المحافظ



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المحافظ يكرم طفلة متفوقة



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ويكرم طفلا متفوقا



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أحد المكرمين وصورة سيلفى مع المحافظ