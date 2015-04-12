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الرئيس اليمني يعين خالد بحاح نائبًا له إضافة لمهامه كرئيس للوزراء

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الرئيس اليمني يعين خالد بحاح نائبًا له إضافة لمهامه كرئيس للوزراء الرئيس اليمني يعين خالد بحاح نائبًا له إضافة لمهامه كرئيس للوزراء

خالد بحاح نائب للرئيس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ قرارا بتعيين خالد بحاح نائب لرئيس الجمهورية بالإضافة لمهامه كرئيس الوزراء.

ويقود هادي بالإضافة إلى خالد بحاح، السلطة الشرعية في اليمن، ويكافحان مع القبائل واللجان الشعبية، مدعومين بتحالف “عاصفة الحزم”، من أجل وقف الانقلاب الحوثي على الشرعية ومنع سقوط البلاد في الفوضى.

وولد بحاح في يناير 1965 بمنطقة الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة عدن، وحصل على ماجستير تجارة و إدارة أعمال وبنوك ومال، من جامعة بونا بالهند عام 1992.

وشغل بحاح منصب سفير اليمن في كندا في ديسمبر 2008، وتولى خلال الفترة من فبراير 2006 إلى مايو 2008، قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية، كما شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية، ولجنة التصدير.

وخلال الفترة من سبتمبر 2005 الى فبراير 2006، عمل مديرا لمكتب مشروع الشركة العربية اليمنية للإسمنت (مشروع مصنع إسمنت حضرموت).

وعقب تخرجه عام 1992، التحق بشركة نكسن الكندية للبترول، وعمل في عدة وظائف عليا بمجالات متعددة منها التخطيط، المشاريع المشتركة، الموارد البشرية، الميزانيات، وعدد من الوظائف المالية والمحاسية.

 

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