ننشر صور الملازم أحمد راضي شهيد تفجير “مدرعة الشيخ زويد”

ننشر صورة الملازم أحمد راضي، شهيد تفجير مدرعة عسكرية على طريق “الخروبة – كرم القواديس” بالشيخ زويد.، صباح اليوم.

كان المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير أعلن عن استشهاد 6 أفراد من رجال القوات المسلحة وهم “ضابط وضابط صف و4 جنود” وإصابة جنديين آخرين إثر تفجير مدرعتهم بعبوة ناسفة على طريق “الخروبة – كرم القواديس” بالشيخ زويد.

وقال المتحدث العسكري – في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وأثناء قيام رجال القوات المسلحة البواسل بأدائهم لواجبهم على طريق (الخروبة – كرم القواديس) بمدينة الشيخ زويد ، تم استهداف المركبة التى يستقلونها بتفجير عبوة ناسفة من قبل العناصر الإرهابية والمتطرفة ، مما أسفر عن إستشهاد ( ضابط – ضابط صف – أربعة جنود) وإصابة جنديين من أبطال القوات المسلحة.