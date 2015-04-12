- الداخلية : إستشهاد ضابط وإصابة 11 مجند في تفجير سيارة قرب قسم العريش

أكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن الإنفجار الذي وقع منذ قليل ، بالقرب من قسم شرطة ثالث العرش، جاء نتيجة تعامل القوات الامنية المكلفة بتأمين القسم مع سيارة نصف نقل اقتحمت الحواجز الامنية قرب القسم، الا ان القوات الأمنية تعاملت مع السيارة ونجحت في تفجيرها والذي تبين انها كانت مفخخة ومحملة بكميات من المواد المتفجرة.

واشار اللواء هانى عبد اللطيف في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن المعاينة الاولية لمكان الانفجار تبين من خلالها استشهاد ضابط شرطة برتبة عقيد من قوة تأمين القسم ، بالاضافة الي اصابة قرابة 11 مجندين من قوة تأمين القسم ، وتم نقلهم الي المستشفي العام وجار اسعافهم، فيما كثفت الجهزة الامنية من تواجدها في محيط القسم لزيادة تامين مقر القسم.فيما قتل الارهابيون الذين كانوا بالسيارة

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